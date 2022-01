Nieuws Grote rush op skilessen, maar ook veel uitval bij monitoren

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De krokusvakantie is stilaan in zicht, en dat voelen ze bij skipiste Aspen in Wilrijk. De rush op ski- en snowboardlessen in enorm: iedereen wil de latten nog eens voelen na 2 jaar zonder. Al heeft dat ook een keerzijde, want ondertussen vallen zowel monitoren als klanten uit met besmettingen of quarantaines.