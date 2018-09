Grote schoonmaak provinciale waterlopen terug gestart

Het volgende half jaar worden meer dan 1000 waterlopen in Antwerpen schoongemaakt. Daar trekt de provincie bijna 5 miljoen euro voor uit.



Zo'n 2.400 kilometer aan onbevaarbare waterlopen worden aangepakt, zoals de Zwanenbeek in Schilde, de Koude Beek in Hove of de Laarse Beek in Schoten. Er wordt dan vooral gelet op zwerfvuil, of als er te veel planten zijn. Dat alles moet ervoor zorgen dat de waterstand niet te hoog of te laag is om zo overstromingen te vermijden.

Ook oevers brokkelen af. Vuilroosters raken verstopt en vissen zitten vast op plaatsen waar ze niet voorbij kunnen.

De provincie maakt jaarlijks een planning op om volgens hoogdringendheid de waterlopen te ruimen. Tegen half februari zullen alle waterlopen zijn aangepakt.

Door de klimaatsverandering maar ook door de aanhoudende verstedelijking en betonnering van de beschikbare ruimte, krijgen waterlopen steeds meer water te verwerken. Helaas komt het meer en meer voor dat waterlopen de hoeveelheid water niet meer aankunnen. Extra bufferruimte in grachten, hemelwaterputten, valleigebieden en overstromingsgebieden wordt dan ook steeds belangrijker en belangrijker. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De provincie blijft alvast overstromingsgebieden inrichten, valleigebieden herstellen en pompinstallaties aanleggen.

Zie je iets dat niet thuishoort in de waterloop en mogelijk hinder veroorzaakt, aarzel dan niet om dit te signaleren via www.meldpuntwaterlopen.be. Zo kunnen burgers én overheid samen 2.400km waterlopen in het gareel houden en op tijd problemen aanpakken.

Als buur van een waterloop dien je ook voldoende afstand tot de waterloop te respecteren voor grondbewerkingen (1m) of constructies (5m). Je dient ook doorgang te verlenen om de onderhoudswerken mogelijk te maken.

(Bericht en foto : Provincie Antwerpen)