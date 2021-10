Grote stijging van besmettingen in Antwerpen

Er werden de afgelopen week elke dag gemiddeld 79,1 COVID-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een stijging met 41 procent in vergelijking met de zeven dagen ervoor. Dat blijkt woensdag uit de dagelijkse update van gezondheidsinstituut Sciensano. In totaal liggen nu 947 mensen in het ziekenhuis (+24 procent), van wie 230 op intensieve zorg (+14 procent).

Tussen 10 en 16 oktober waren er in ons land elke dag gemiddeld 3.151 coronabesmettingen, een stijging met 50 procent in vergelijking met de zeven dagen ervoor. Sinds het begin van de pandemie raakten ruim 1,3 miljoen mensen besmet met het virus. In alle provincies zit het aantal besmettingen in stijgende lijn. Uitschieter is de provincie West-Vlaanderen, waar het aantal infecties tussen 10 en 16 oktober meer dan verdubbelde (+115 procent). Maar ook in Limburg (+74 procent), Waals-Brabant (+69 procent), Oost-Vlaanderen (+67 procent), Henegouwen (+59 procent), Antwerpen (+57 procent) en Namen (+53 procent) is het virus weer aan een stevige opmars bezig.

Tussen 10 en 16 oktober stierven elke dag 11,1 mensen aan het virus, een stijging met 13 procent. Er stierven in totaal al 25.797 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Er worden elke dag gemiddeld ongeveer 49.700 tests afgenomen (+12 procent). De positiviteitsratio is gestegen tot 6,6 procent. Het reproductiegetal steeg tot 1,26. Een cijfer boven 1 betekent dat de epidemie aan kracht wint. Intussen zijn in België zo'n 8,5 miljoen mensen volledig gevaccineerd tegen COVID-19. In Vlaanderen gaat het om 91,4 procent van de volwassenen, in Wallonië is dat 80,2 procent. Brussel hinkt achterop met 66,5 procent van de volwassenen die volledig gevaccineerd zijn.

