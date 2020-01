Het is moeilijk op voorhand in te schatten hoe groot de hinder zal zijn naar aanleiding van de betoging in Brussel morgen. De socialistische vakbond gaat actie voeren voor een sterke sociale zekerheid. Zowel in het stedelijk- als in het GO-onderwijs zullen er leerkrachten afwezig zijn, maar de vakbond verwacht niet dat er ook scholen volledig gesloten zullen zijn. Crèches kunnen wel dicht blijven, en ook de dienst stadsreiniging staakt.