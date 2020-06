In de Provincie Antwerpen vielen vorig jaar 78 doden in het verkeer, het hoogste aantal van alle Vlaamse provincies is dat. Bovendien stijgt het aantal ongevallen met fietsers en voetgangers, bij die laatste zelfs met bijna 25 procent in vergelijking met 2018. Vlaams Minister van mobiliteit Lydia Peeters pleit voor kleine aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur, zogenaamde quick wins, maar volgens verkeersdeskundige Dirk Lauwers moet er meer gebeuren om de Europese doelstelling van 0 verkeersslachtoffers in 2050 te halen.