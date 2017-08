Grote verkeersproblemen in Antwerpen

Wie spektakel wilde zien, moest vanmiddag in de buurt van de Meir zijn. Op de Wapper liepen heel wat mannen, en enkele vrouwen, mee in de High Heel Race. Een loopwedstrijd op hoge hakken dus. Daarmee is het startschot gegeven voor de Antwerp Pride van dit weekend. En al waren niet alle mannen het gewoon om op duizelingwekkend hoge hakken te lopen, ze hielden zich allerminst in.