Grote verkeersproblemen in en om Antwerpen

De avondspits is zoals verwacht al vroeg op gang gekomen. De Antwerpse ring zit volledig vast in beide richtingen en ook op de invalswegen is het aanschuiven. Vooral op de E313 en de E19 vanuit Nederland zijn er grote problemen.

In Oelegem op de E313 en in Schoten op de E19 zijn ongevallen gebeurd. Dat in combinatie met de vakantie-uittocht en de start van het bouwverlof zorgt ervoor dat de het verkeer niet alleen in Antwerpen, maar over heel Vlaanderen vast zit. Ook stoppen heel wat mensen vroeger om tijdig voor TV of voor een groot scherm te zitten om de wedstrijd van de Rode Duivels te zien. Vermoedelijk zullen de problemen kort na 20u opgelost geraken.