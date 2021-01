Grote vernieuwingsoperatie voor Antwerpse treinsporen

Gedurende 9 opeenvolgende weekends tussen eind januari en midden maart start Infrabel met een van de grootste vernieuwingsoperaties in hoofdspoor in Antwerpen dit jaar. Op twee belangrijke spoorlijnen naar de haven en Nederland en in twee strategische sporenbundels worden liefst 17 wissels vernieuwd. Deze modernisering is nodig omdat de bestaande spoortoestellen einde levensduur zijn. Om de hinder voor de treinen zoveel mogelijk te beperken, levert de infrastructuurbeheerder een logistieke krachttoer. In totaal investeert Infrabel zo’n €4 miljoen in de Antwerpse spoorinfrastructuur.



In de schaduw van het Antwerpse Sportpaleis en de Sinksenfoor heb je het terrein Spoor Oost. Hier liggen twee strategische sporenbundels: de zogenaamde bundel “Carwash” en de bundel “Q”. Een sporenbundel is een soort van parkeerplaats voor treinen. Dwars door deze bundels liggen ook twee belangrijke hoofdsporen. Dat naar de haven van Antwerpen (L27A) en het spoor naar Nederland (L12). Hier lanceert Infrabel de komende maanden een gigantische moderniseringsoperatie. Dat is nodig omdat de bestaande spoortoestellen op het einde van hun levensduur zitten. Deze wissels zorgen ervoor dat de treinen de bundels kunnen in en uitrijden. En ze vormen ook de rechtstreekse aansluiting met de hoofdsporen. Een soort van op- en afrit, zeg maar. Om het belang ervan te kaderen, heel deze infrastructuur is een van de enige twee toegangen tot de rechteroever van de Antwerpse haven.





Deze investering levert heel wat pluspunten op. Door de wissels te vernieuwen, verzekert Infrabel dat de haven van Antwerpen veilig en vlot bereikbaar blijft en ook dat twee belangrijke bundels beschikbaar blijven voor zijn spoorklanten. De nieuwe spoortoestellen zijn ook onderhoudsvriendelijker. De infrastructuur zal in de toekomst dus minder moeten afgesloten worden voor onderhoud. Op de bestaande wissels staat momenteel een snelheidsbeperking van 20km/u. Dat zet letterlijk een rem op de doorstroming. Het is een flessenhals want treinen die langs hier rijden, moeten ter hoogte van de wissels altijd vertragen. De nieuwe wissels kunnen opnieuw aan de normale snelheid van 90 km/u bereden worden. Dat zorgt voor vlotter verkeer op de doorgaande hoofdsporen.

Deze werf werd lang op voorhand aangekondigd en besproken met de klanten van Infrabel. In nauwe samenspraak met hen werd een gedetailleerde fasering uitgewerkt zodat de treinen bijna altijd kunnen blijven rijden. Enkel tijdens het weekend van 26 februari zijn beide spoorlijnen (L27A en L12) volledig afgesloten. Om de hinder tot een minimum te beperken, werden verschillende tussenfases uitgewerkt waar de bestaande sporen na elk werkweekend worden aangesloten met de vernieuwde infrastructuur om treinverkeer opnieuw mogelijk te maken. Een echte logistieke krachttoer.



De beperkte tijd waarin alles klaar moet zijn, vormt een bijzondere uitdaging. In totaal wordt er gedurende 9 opeenvolgende weekends gewerkt. Het gaat dan om de laatste twee weekends van januari, alle weekends van februari en de eerste drie weekeinden van maart.