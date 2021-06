Wielertoeristen, die kennen we allemaal. Maar een wielerclub zoals Los Jamberes, dat is toch wat anders. Een bende Antwerpse vrienden is het, en zij willen hun wielerclub jong, vrij, en anders dan de andere maken. Vandaag organiseerde Los Jamberes The Longest Day. Één lus van 60 kilometer, die iedereen van zonsopgang tot zonsondergang zo vaak mag rijden als lukt. En er zaten deelnemers bij met torenhoge ambities.