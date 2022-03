Grote vraag naar bloem en olie - Colruyt limiteert verkoop

De prijzen van bouwmaterialen zijn de afgelopen weken blijven stijgen, met name door de oorlog in Oekraïne. De Confederatie Bouw verwacht dat deze trend zich de komende maanden zal voortzetten. Sinds begin januari zijn de prijzen van bouwmaterialen tot 12 procent gestegen, aldus een enquête donderdag van de sectororganisatie bij 210 bouwbedrijven. De federatie raadt aannemers en installateurs daarom meer dan ooit aan om met prijsherzieningsclausules of dagprijzen te werken. Deze stijgingen zijn het grootst voor staal, hout, isolatiematerialen en non-ferrometalen en het kleinst bij glasproducten, infrastructuurmaterialen, bakstenen en dakpannen. Met de oorlog in Oekraïne verwacht 95 procent van de aannemers verdere stijgingen de komende maanden, vooral voor staalproducten, aldus de Confederatie Bouw in een persbericht. De gestegen bouwmateriaalprijzen worden in de helft van de gevallen gedragen door de bouwonderneming, wat weegt op de rendabiliteit. In de andere helft van de gevallen worden de verhogingen doorgerekend aan de klant, maar vaker slechts gedeeltelijk (29 procent) dan volledig (18 procent). Daarnaast stelt 72 procent van de bevraagde bedrijven een verslechtering van de levertermijnen vast. Die vertragingen zijn het meest uitgesproken voor installatiematerialen, zoals bakstenen en dakpannen, maar ook voor staalproducten. Ook hier verwacht een grote meerderheid van de ondernemers (83 procent) dat de situatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne zal verslechteren, vooral voor staalproducten. De Confederatie Bouw preciseert tot slot dat eind vorig jaar in de Belgische bouwsector een kleine 2.500 gedetacheerde Oekraïense arbeiders actief waren. Elf procent van de aannemers en installateurs die met Oekraïense gedetacheerde werknemers werken, meldt dat sommige werknemers zijn teruggekeerd. 'Van een massale exodus is dus nog geen sprake, maar we hebben alle begrip voor Oekraïeners die hun land willen verdedigen. Anderzijds is 40 procent van de bouwbedrijven bereid om Oekraïense vluchtelingen aan te werven, zelfs als dit maar op tijdelijke basis zou zijn.'