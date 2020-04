Grote werf E19 Antwerpen - Brussel start volgende week al op

Op 14 april start het Agentschap Wegen en Verkeer met structurele onderhoudswerken op de E19 tussen Antwerpen en Brussel. Dat is enkele maanden vroeger dan aanvankelijk gepland om maximaal gebruik te maken van de uitzonderlijke verkeersluwe periode. Het wegdek richting Brussel is verouderd en dringend aan vernieuwing toe. De snelweg krijgt daarom een nieuwe asfaltverharding, zodat de veiligheid en het rijcomfort van de weggebruikers er verbetert. Tijdens de werken moet verkeer richting Brussel over een beperkt aantal rijstroken. Verkeer richting Antwerpen ondervindt geen hinder

Normaal gezien zouden de werken aan de E19 pas in augustus van start gaan. Lydia Peeters, Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, legt uit waarom de werken naar voor geschoven worden in de planning: “Door de maatregelen ter bestrijding van Corona-Covid19 is het verkeer op de Vlaamse wegen sterk verminderd. Het is dus het moment om een werf als deze, die normaal grote hinder zou veroorzaken, nu op te starten. Doordat er nu weinig verkeer op de baan is, is het veel veiliger voor de wegenbouwers om op de snelweg te werken, en tegelijkertijd veroorzaken we nu veel minder hinder. Uiteraard zien we er strikt op toe dat alle maatregelen gerespecteerd worden en iedereen in een veilige en gezonde omgeving kan werken.”



Op termijn zal de volledige snelweg richting Brussel tussen Antwerpen en de provinciegrens met Vlaams Brabant vernieuwd worden. In april worden concreet al twee zones aangepakt: de E19 tussen Wilrijk en Kontich en de E19 ter hoogte van Mechelen-Zuid.

Van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 april wordt de rechterrijstrook tussen Wilrijk en Kontich aangepakt. De oude asfaltlagen worden afgefreesd en vervangen door een nieuwe onderlaag en toplaag asfalt. Het verkeer richting Brussel moet tijdens deze werken over twee rijstroken langs de werfzone. De op- en afrit naar het UZA Edegem blijft ten alle tijden bereikbaar voor ambulances. Ook bezoekers kunnen de afrit naar het ziekenhuis blijven gebruiken.

(bericht en afbeelding : Agentschap Wegen en Verkeer)