Patiënten die besmet zijn met COVID-19 mogen geen bezoek ontvangen en dat is natuurlijk heel moeilijk. Eenzaamheid loert dan om de hoek, en daar proberen ze onder andere in ziekenhuis AZ Monica in Deurne een mouw aan te passen. Zij vragen aan mensen die graag zingen om een liedje op te nemen voor de oudere patiënten die bij hen liggen. Onder meer Pieter Embrechts liet zich al gaan.