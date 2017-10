Group Joosen investeert 4,5 miljoen euro

Group Joosen breidt zijn bestaand wagenpark van 100 trekkers uit met 20 procent, goed voor een investering van 1,6 miljoen euro. Daarnaast worden er nieuwe opleggers, tilt chassis, heftrucks en stackers aangekocht ter waarde van bijna 3 miljoen euro. Dit moet de volumegroei van de groep voor de eerstvolgende jaren opvangen.

De sterke focus op het havenintern vervoer legt Group Joosen geen windeieren. Dagelijks rijden er 55 wagens in de haven rond en maken combinaties met lege en volle containers tussen de Antwerpse containerterminals, de Joosen Container Hub en de klanten.

De 24/5 non-stop openingstijden van de containerterminals aan het Deurganckdok, in combinatie met een forse tolvermindering van de Liefkenshoektunnel was een zegen voor de groep: momenteel zijn er 15 chauffeurs in dienst die per nacht vier of meer rondritten verzorgen.

“Het idee om een hub uit te bouwen was in eerste instantie ingegeven om onze eigen transporten efficiënter te kunnen inplannen”, aldus CEO Kurt Joosen. “Maar al snel bleek het een ideale opportuniteit om dit ook aan derden aan te bieden. Truckchauffeurs moeten niet langer helemaal tot aan de containerterminal rijden, maar zetten hier hun container af en nemen een andere mee. Wij brengen hun container naar de terminal wanneer het minder druk is.

Sinds dit jaar zijn daar ook nog de rechtstreekse transporten van de klant naar de terminal bijgekomen.