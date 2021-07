Grungblaver bestolen tijdens opnames

Er waren vandaag opnames in Antwerpen voor een nieuw project van de Grungblavers dat u later deze zomer op ATV kan zien. Maar toen de opnames erop zaten en Erik Goossens terug bij zijn wagen kwam aan de Ernest Van Dijckkaai, bleek er te zijn ingebroken. En dat op klaarlichte dag. De dief of dieven gingen aan de haal met de portefeuille van de zanger/acteur, maar ook met een rugzak met daarin onder meer een koptelefoon en een laptop. En daarop stonden heel wat persoonlijke documenten. Die is de Grungblaver nu mogelijk kwijt. En daarom doet hij een oproep naar getuigen. Goossens deed al aangifte bij de politie. Hij liet zijn laptop blokkeren. De dief wou die in een winkel in de Twaalfmaandenstraat laten deblokkeren, maar dat weigerde de zaakvoerder van die winkel.

Wie tips heeft, kan dat melden aan de politie op het nummer 0800/123.12.

Foto Facebook Grungblavers