GTI Mortsel opent bijenhotel van de stad

Het grootste bijenhotel van Mortsel staat in het GTI Mortsel. Dit bijenhotel of bijenhuis is bedoeld voor solitaire bijen die ook zeer nuttig zijn voor onze leefomgeving. 55 leerlingen en hun leerkrachten hielpen bij de bouw ervan.

Naast een kast met 50.000 honingbijen heeft het GTI nu ook het grootste bijenhotel van de stad. Dit alles gebeurde tijdens het B-Nice project van de 1ste en 2de-jaars beroepsonderwijs. B-nice was een 3-daags project, waar er naast lessen over bijen ook gepraat werd over thema’s zoals pesten, vertrouwen en verdraagzaamheid.