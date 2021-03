Nieuws Gunfire Museum verdwijnt uit Brasschaat

Het Gunfire museum in Brasschaat moet over 3 jaar de deuren sluiten. Het museum heeft een unieke verzameling aan oorlogsmateriaal. Maar alles wordt nu verplaatst naar Ieper. De vrijwilligers van het Gunfire museum zijn er het hart van in. Want het museum is hun grote passie.