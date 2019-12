Guy Van Sande in maart opnieuw voor de rechtbank

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is vandaag de zaak ingeleid tegen vastgoedmakelaar Louis C. Hij zou mee geprofiteerd hebben van de vermeende prostitutie-activiteiten van zijn toenmalige partner en zou haar ook verkracht hebben. Acteur Guy Van Sande staat mee terecht, omdat hij de vrouw geslagen zou hebben tijdens een gezamenlijke vakantie.

Beide mannen, die vroeger nog politiek actief waren in Edegem, betwisten de tenlasteleggingen. Louis C. ontkent dat hij financieel voordeel haalde uit de vermeende prostitutie-activiteiten van zijn partner en dat hij haar verkracht had. Van Sande zegt dat hij alleen maar was tussen gekomen in een ruzie tussen Louis C. en zijn partner. De vrouw zou gewapend zijn geweest met een mes en hij had haar ontwapend.

Het dossier werd vandaag ingeleid voor de rechtbank. Daar werd met alle partijen overeengekomen om de zaak op 16 maart te behandelen. Guy Van Sande werd eerder dit jaar nog veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijk voor het bezit, het verspreiden en de productie van kinderporno.

(Bron: Belga)

(Foto: archiefbeeld)