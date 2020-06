Guy Van Sande vrijgesproken voor slagen

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft voormalig acteur Guy Van Sande (57) uit Edegem vrijgesproken voor het gebruik van geweld tegen de toenmalige partner van vastgoedmakelaar Louis C. (61). Die laatste werd veroordeeld tot zeven jaar cel voor mensenhandel en verkrachting en werd ook onmiddellijk aangehouden.

Beide mannen, die vroeger nog politiek actief waren in Edegem, waren in augustus 2015 met hun partners op vakantie in Frankrijk. Er was toen een ruzie ontstaan tussen Louis C. en zijn vriendin, waarbij die laatste een mes had genomen. Van Sande had haar met een armklem ontwapend. Hij had die naar eigen zeggen aangeleerd op de set van de tv-serie 'Zone Stad'. Bij de behandeling van de zaak had hij de armklem ook toegepast op zijn advocaat om de rechtbank te tonen dat hij de vrouw absoluut geen pijn had gedaan.

De rechtbank vond het niet ongeloofwaardig dat Van Sande enkel was tussengekomen in de ruzie om de vrouw te immobiliseren. De armklem was een evenredige reactie geweest op de dreiging met het mes. De voormalige acteur werd bijgevolg vrijgesproken. Louis C. werd niet alleen veroordeeld voor de slagen die hij toen aan zijn vriendin had toegebracht, maar ook omdat hij haar en nog vier andere vrouwen als prostituee geëxploiteerd had. De rechtbank vond het ook bewezen dat hij drie van hen verkracht had.

(archieffoto © Belga)