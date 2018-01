Gymclub Klimop RT Merksem wint Sylvester Youth Trophee Acrogym

Gymclub Klimop RT Merksem heeft de Sylvester Youth Trophee Acrogym gewonnen.

Liefst 940 gymnasten uit het Vlaamse landsgedeelte namen in Puurs deel aan het kampioenschap in de verschillende wedstrijdniveaus uit de discipline Acrogym. De gymnasten van Klimop RT Merksem hadden in de schoolkerstvakantie getraind met het oog op de komende selectiewedstrijden en Provinciale rondes.

Op zaterdag veroverden ASTRID HOEVENAGHEL en JADE WAUTERS in de categorie I2 reeds het BRONS. Maar nog veel meer was er het feit dat zij hun hoogste persoonlijke score wisten te behalen.

YACO PIEDFORT, SARAH CUYPERS en LAURA HOEVENAGHEL traden die dag voor het eerst op de wedstrijdvloer. Spannend zo bleek want dit team dient nog te groeien, waardoor ze uiteindelijk op een 16de plaats stranden.

Zondag was er het duo YASMINE ALVES en MARGOT LUYCKX om de spits af te bijten. Ze deden het uitstekend met het zilver.

Bij de gemengde paren veroverden FLOR BUELENS en PARIS CHARVET het goud en DIMI VAN DEUREN en KARLIEN VERBERT het zilver.

Het trio ZOE DE HOUWER, SHAUNI COENEN en ELIZA TORRES GONZALEZ deed niet onder voor al het voorgaande en behaalde opnieuw een podiumplaats met het zilver.

Na het winnen van de beker om de meeste podiumplaatsen op de ATAC won ook op de SYTA het team van Klimop RT Merksem de cup.

(bericht en foto : Gymclub Klimop RT)