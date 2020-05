GZA en ZNA onderzoeken weefselstalen overleden coronapatiënten

Onderzoek naar weefselstalen van overleden covid-19-patiënten kan ons helpen om het coronavirus nog beter te begrijpen. Maar deze stalen te pakken krijgen, is niet altijd evident. Daarom gaan pathologen van over heel de wereld microscopische beelden van weefsels met elkaar uitwisselen via een digitaal pathologie-platform. Het GZA- en ZNA-netwerk neemt ook deel aan dat wereldwijd onderzoek.

Waaraan overlijden patiënten met het coronavirus? Wat gebeurt er met de organen wanneer ze geïnfecteerd geraken met het virus? Het zijn vragen waar we nog geen duidelijke antwoorden op hebben. Om ze te kunnen beantwoorden, zijn weefsels nodig. Die bekom je via biopsies of autopsies. Wereldwijd neemt men, vooral om veiligheidsredenen, echter weinig biopsies; en ook het aantal autopsies is zeer beperkt. Het leidt tot weinig kennis van wat er in de weefsels gebeurt.

Het is dan ook belangrijk om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de weinige beschikbare weefsels en die optimaal in kaart te brengen. Daarom heeft de Alliantie voor Digitale Pathologie in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een wereldwijd project opgestart om de digitale beelden van deze weefsels te centraliseren en ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Roberto Salgado, patholoog in Netwerk GZA & ZNA neemt deel aan de uitwerking van dit initiatief. Het wetenschappelijk tijdschrift Nature contacteerde hem om hierover uitleg te geven.

Autopsies vereisen gespecialiseerd materiaal

Bij een autopsie moet een patholoog zeer nauwkeurig te werk gaan. Omwille van het risico op infectie bij de autopsie, is het belangrijk om zeer specifieke veiligheids- en beschermingsmiddelen te gebruiken, in een geschikte infrastructuur. Weinig ziekenhuizen beschikken hier echter over. De aandacht gaat nu meer dan ooit naar het veilig verzorgen van patiënten en de bescherming van de zorgverleners.

Met doorgedreven weefselonderzoek hopen de artsen te ontdekken wat de doodsoorzaak is bij covid-19-patiënten. “Zijn longontstekingen of bloedklonters de letterlijke dooddoeners? Waarom krijgen deze patiënten nierfalen? We hebben er geen idee van”, verklaart dokter Salgado.

Verschillende pathologen proberen (soms via alternatieve of beperkte onderzoeken) weefsels te verzamelen. In sommige landen zijn er al covid-19-weefseldatabanken, maar het is een extra uitdaging om de gegevens daarvan internationaal te delen. Vaak is er internationale regelgeving en die bemoeilijkt dat. Daarom werken ze samen met de Wereldgezondheidsorganisatie. Dokter Salgado hoopt met zijn wereldwijde collega’s in de komende maanden de internationale weefseldatabank uit te werken. “Momenteel zijn er al zeker pathologen vanuit 25 landen geïnteresseerd om mee te werken aan dit project”, besluit dokter Salgado.

ZiekenhuisNetwerkAntwerpen (ZNA) omvat onder meer de ziekenhuizen ZNA Jan Palfijn, ZNA Stuivenberg/Sint-Erasmus en ZNA Middelheim.

GastHuisZusters (GZA) omvat onder meer de campussen Sint-Augustinus in Wilrijk, Sint-Vincentius in Antwerpen en Sint-Jozef in Mortsel.

(Bron: Netwerk GZA en ZNA)

(Foto: © Pixabay)