GZA-groep gaat drones inzetten voor vervoer geneesmiddelen

De GZA-groep gaat drones inzetten om geneesmiddelen te vervoeren. Het is een Antwerps bedrijf dat daar een heel programma voor aan het aanmaken is.



Bedoeling is dan dat apotheekberedingen of monsters per drone van het ene ziekenhuis naar het andere gebracht worden. Of naar apotheken en laboratoria. Het luchtruim biedt garantie dat je geen files en dus geen tijdverlies hebt, oordelen de ziekenhuizen. De eerste testen zijn voorzien voor midden volgend jaar.