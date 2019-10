GZA Sint-Vincentius ziekenhuis primus in natuurlijke bevallingen

De materniteit van GZA Sint Vincentius scoort bijzonder goed in een rapport over bevallingen in Vlaamse ziekenhuizen. Het aantal ingeleide bevallingen in Sint Vincentius is het laagst van heel Vlaanderen, en er worden ook veel minder epidurale verdovingen toegediend dan in andere ziekenhuizen. Bovendien worden ook keizersnedes en de zogenaamde knip indien mogelijk vermeden. De materniteit van Sint-Vincentius draagt al sinds 2006 het label "Babyvriendelijk ziekenhuis"