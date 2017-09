H&M-winkelmerk Monki komt naar de Meir

De Antwerpse Meir is binnenkort een winkel rijker. In november opent er een vestiging van Monki, een onafhankelijk merk binnen de H&M-groep, zo laat het bedrijf weten. Het Zweedse merk Monki, ontstaan in 2006, combineert naar eigen zeggen “Scandinavische cool en Aziatische streetstyle” en wie binnenstapt moet zich meteen in een andere wereld wanen.

De eerste winkel in België wordt 550 vierkante meter groot. “De grootste winkel tot nu toe”, klinkt het. “Antwerpen is een geweldige stad die erg befaamd is in de modewereld”, zegt Lea Rytz Goldman, managing director van Monki, dat zich op vrouwelijke klanten richt. Monki heeft naar eigen zeggen 115 winkels in dertien Europese en Aziatische markten. In Europa levert het ook onlinebestellingen in achttien landen.