h-EERLIJK ZOERSEL pakt uit met originele straatcampagne

h-EERLIJK ZOERSEL heeft zijn volledige lijst kenbaar gemaakt. Die is volgens de partij sterk verankerd in de samenleving. De partij komt op voor de belangen van Halle, Sint-Antonius en Zoersel. Ondertussen hebben meerdere politici van andere partijen de overstap gemaakt naar de lokale partij. h-EERLIJK ZOERSEL hoopt de derde grootste partij te worden om zo op het beleid te kunnen wegen.

Op een moment dat overal verkiezingsborden met kandidaten verschijnen, pakt h-EERLIJK ZOERSEL uit met een originele straatcampagne. Verspreid over de gemeente werden grote borden geplaatst met daarop een foto met een kernachtig programmapunt. Wie meer wil weten over het voorstel, neemt zijn smartphone boven en scant de QR-code die er bij hangt. Ook de affiches van de kandidaten hebben allemaal een QR-code naar de webpagina van de kandidaat. De lokale partij is ambitieus en wil op 14 oktober de derde partij van Zoersel worden. De kandidaten op de lijst zijn stuk voor stuk actief betrokken in de leefgemeenschap: in de wijken, de verenigingen, de BIN’s, als vrijwilliger, als ondernemer, enz. Opvallend: ook enkele (ex-)politici van andere partijen kiezen nu voor h-EERLIJK ZOERSEL.

Ook de affiches van de kandidaten zijn voorzien van een unieke QR-code. Wanneer iemand de code scant, verschijnt er meer uitleg over de kandidaat op het scherm van de mobiele telefoon.

h-EERLIJK ZOERSEL komt met een volledige lijst, met een afwisseling van ervaring en gemotiveerd jeugdig geweld. De vrouwen zijn in de meerderheid op de lijst: 14 vrouwen versus 13 mannen.

(Bericht en foto : h-EERLIJK ZOERSEL)