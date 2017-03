Workshops voor jongeren in het Elisabeth Center

Morgen kunnen 200 10- tot 14-jarigen in het Elisabeth Center in Antwerpen experimenteren met wetenschap en techniek. Tijdens Haai!TECH proeven ze in interactieve workshops van mechanica, elektriciteit, elektronica, chemie, bouw en hout. Jongeren met talent of interesse voor deze studiedomeinen en hun ouders krijgen informatie over de studierichtingen die daarbij aansluiten en de jobopportuniteiten die ze bieden op de arbeidsmarkt.

Tijdens Haai!TECH krijgen jongeren en ouders die voor een studiekeuze staan zicht op het aanbod aan technische studierichtingen. Jongeren ontdekken welke studierichting in de lijn ligt van wat hen boeit, van hun talenten en ambities. "Wij merken dat de kennismaking met wetenschap en techniek op jongere leeftijd leidt tot een studiekeuze in die domeinen op latere leeftijd”, zegt Bjorn Cuyt, provinciaal directeur van VDAB. “De keuze voor wetenschap en techniek vergemakkelijkt de doorstroom naar de arbeidsmarkt op het einde van de schoolloopbaan".

Haai!TECH pakt ook enkele hardnekkige vooroordelen over technische studies aan door ouders grondig te informeren over opleidingen in wetenschap en techniek. Dat gebeurt in infosessies door medewerkers van het CLB en Talentenfabriek. Medewerkers van BASF geven duiding over technisch talent op de arbeidsmarkt. In de studiekeuzehoek beantwoorden medewerkers van Onderwijskiezer en Stad Antwerpen vragen van ouders.

“Jong, technisch en wetenschappelijk talent ontdekken, dat is de ambitie van Haai!TECH. Deze jongens en meisjes zijn de generatie werknemers van morgen. Ze zijn broodnodig want bedrijven in en rond Antwerpen hebben vele vacatures voor goed geschoold technisch personeel. We zijn dan ook trots op deze 5e editie van HaaiTECH in Antwerpen, “ zegt Schepen voor werk Marc Van Peel. “Het blijkt een succesformule die sinds vorig jaar ook werd opgepikt in andere steden in de provincie Antwerpen.“

Workshops voor jongeren

Jongeren van 10 tot 14 jaar kunnen een keuze maken uit 4 workshops en zo hun wetenschappelijk en technisch talent ontdekken:

 Chemie: Ontdek chemie in de keuken.

 Mechanica: Modelleer in 3D een tangram

 Elektriciteit: Maak een windmolentje op zonne-energie en test het uit.

 Elektronica: Haal je creativiteit uit de kast en maak zelf je gamecontroller met brainbox.

 Hout: Ontwerp en maak een houten boot die echt kan varen.

 Bouw: Ontwerp je eigen villa!