Haalbare kaarten voor Antwerp in Europa League

Antwerp treft in groep D van de Europa League het Griekse Olympiacos, het Duitse Eintracht Frankfurt en het Turkse Fenerbahçe. Dat is het resultaat van de loting die vrijdag werd uitgevoerd in het Turkse Istanbul.

Antwerp kan met Olympiacos uit pot 1 niet mopperen. De Griekse regerende kampioen werd in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Ludogorets en verschalkte nadien Slovan Bratislava voor een stek in de groepsfase van de Europa League.

Met Eintracht Frankfurt krijgt het team van Brian Priske ook het nummer vijf van het voorbije Bundesliga-seizoen voorgeschoteld.

Fenerbahçe tot slot eindigde op de derde plaats in de Turkse Süper Lig en versloeg HJK Helsinki in de play-offronde. Antwerp zat bij de loting in de vierde pot.

The Great Old overleefde donderdag op de Bosuil de play-offronde van de Europa League, het kegelde na een penaltyreeks (3-2) het Cypriotische Omonia Nicosia uit het toernooi (heen: 2-4, terug: 2-0).

In de Europa League worden 32 clubs over acht groepen verdeeld. De acht groepswinnaars plaatsen zich voor de achtste finales. De tweede van een groep neemt het om een plaats in de achtste finales op tegen een club die derde werd in de poulefase van de Champions League. De derde gaat door in de Conference League en neemt het daar voor een plaats bij de laatste zestien op tegen een runner-up.

(Bron en foto: © Belga)