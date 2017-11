Haar in de boter bij 'Samen'

Antwerps Groen-fractieleider Wouter Van Besien gaat samenzitten met zijn “Samen”-collega Tom Meeuws (sp.a) om klaarheid te scheppen over diens banden met medewerkers van bouwpromotor Land Invest. Dat laat de Antwerpse Groen-afdeling weten in een reactie op het nieuws dat Meeuws - vanuit zijn job als consultant - onder meer al eens met Land Invest-lobbyist Erik Van der Paal getafeld heeft.

De voorbije weken kreeg het stadsbestuur onder leiding van burgemeester Bart De Wever (N-VA) vanuit Samen het verwijt te nauwe banden te hebben met bouwpromotoren. Ook Meeuws zelf had vrijdag zwaar uitgehaald naar De Wever, zij het dan niet over dossiers waar Land Invest bij betrokken is, met uitspraken als “Wie in Antwerpen de stedenbouwkundige voorschriften aan zijn laars wil lappen, klopt maar beter aan bij het stadsbestuur”.

De Wever had het later die dag, zonder Meeuws bij naam te noemen, over “iemand die bewust liegt” en “insinuaties en intentieprocessen”. “Integriteit is voor mij essentieel”, zegt Van Besien nu. “Ik heb Tom Meeuws gevraagd om samen te zitten, want ik wil weten wat er is gebeurd. Van a tot z. Samen staat aan de kant van de Antwerpenaren, daar kan niet de minste twijfel over ontstaan. Samen staat voor eerlijkere, integere en transparante politiek en daar wijken we geen millimeter van af.”

Van Besien blijft intussen kritisch over het bouwproject aan de Slachthuissite waar Land Invest betrokken partij is en vraagt nog steeds uitleg daarover van het stadsbestuur. “Land Invest mag er drie keer zoveel woningen bouwen dan in andere grote stadontwikkelingsprojecten”, zegt hij. “De leefbaarheid op Den Dam komt hierdoor onder druk te staan.”