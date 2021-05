Nieuws Had Jambon het wel bij het rechte eind?

Er is heel wat onduidelijkheid over de uitspraak van Jan Jambon gisteren in onze Wakker op Zondag. De Vlaams minister president zei dat tuinfeestjes opnieuw kunnen vanaf 9 juni. Met maximum 50 personen. En als je met meer dan 10 bent, dan moet er een cateraar zijn die alles in goede banen moet leiden. Dat zei Jambon. Maar nu blijkt dat het niet om privé tuinfeestjes gaat, maar wel enkel om georganiseerde beroepsfeesten op een professionele locatie. Zelf veel volk thuis ontvangen is dus niet aan de orde. Maar de cateraars kunnen wel al opnieuw aan de slag.