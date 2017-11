VIDEO "Had Oosterweel er geweest hadden we een omleiding en minder file gehad"

De Liefkenshoektunnel is dit jaar al bijna dubbel zo vaak tolvrij geweest dan vorig jaar. Chauffeurs moeten niet betalen in de toltunnel als er ernstige hinder ontstaat op de Antwerpse ring door een ongeval of een incident. Zo was de Liefkenshoektunnel gisteren nog meer dan achttien uur tolvrij na het incident met siliconen. Het was de 38ste keer dat de tunnel dit jaar tolvrij werd gemaakt.