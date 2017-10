Hakhoutwerken aan P&R-parking in Zoersel en langs E19 in Noorderkempen

Met de winter voor de deur, begint vanaf 1 november ook het seizoen voor hakhoutbeheer. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal in de loop van november en december hakhoutwerken uitvoeren op een aantal locaties, onder meer in Zoersel, Wuustwezel, Hoogstraten en Brecht. Het verkeer zal geen hinder ondervinden van deze werken.

Hakhoutbeheerswerken in regio Noorderkempen

In de loop van november vinden er hakhoutwerken plaats in de bermen van de P&R-parking langs de N14 in Zoersel. In december wordt er ook gewerkt langs de Sint Lenaartseweg in Wuustwezel, ter hoogte van de brug over de E19. De werken duren telkens één dag en de hoogstammige bomen blijven ongemoeid.



Nog in december wordt er hakhoutbeheer toegepast ter hoogte van enkele op- en afrittencomplexen langs de E19 Antwerpen-Breda. Dat is het geval aan de complexen Meer (1) in Hoogstraten, Loenhout (2) in Wuustwezel en Sint-Job-in’t-Goor (4) in Brecht. In de richting van Antwerpen wordt het groen ter hoogte van deze complexen gesnoeid.



Voor het verkeer is er op geen enkele van bovenstaande locaties hinder.