We zijn halfweg september en scholen zitten nog altijd met een massa vacatures voor leerkrachten. Ze krijgen die niet ingevuld door het lerarentekort. Alleen al in het stedelijk onderwijs in Antwerpen zijn ze nog op zoek naar 61 leerkrachten. Ook in Don Bosco in Hoboken is het met 8 openstaande vacatures elke ochtend puzzelen.