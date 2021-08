Halfnaakte Antwerp-trainer spreekt pers toe

Antwerp heeft zich gisteravond geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Al was het tegen het Cypriotische Omonia Nicosia wel kantje boord. The Great Old had strafschoppen nodig om zich te plaatsen. Daarin ontpopte doelman Jean Butez zich tot matchwinnaar. Butez pakte twee strafschoppen. Antwerp plaatst zich zo voor de groepsfase van de Europa League, en vermijdt dus het kleine broertje, de Conference League. Na de wedstrijd was er ook nog een persconferentie op de Bosuil. En daar was Antwerp-trainer Brian Priske de blikvanger. Priske verscheen zowaar halfnaakt op de persbabbel. Hij droeg enkel nog een handdoek om z’n middel. De Deense coach had een weddenschap verloren van assistent Rudi Cossey. Als Antwerp zou winnen zonder een tegendoelpunt te slikken, dan zou Priske zonder kleren de perszaal binnenwandelen. Wedstrijd gewonnen, weddenschap verloren dus voor Brian Priske.