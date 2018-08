Hallebaan in Zoersel enkele dagen volledig afgesloten

Drie bruggen in Wommelgem en Deurne staan op de probleemlijst van het Agentschap Wegen en Verkeer, en de Vlaamse Waterweg. De bruggen staan onder verhoogde waakzaamheid en moeten zo snel mogelijk hersteld of vervangen worden. De bruggen worden nu vaker gecontroleerd zodat er tijdig kan worden ingegrepen. Voor een ramp zoals in Itallië moeten we niet vrezen.