HALLO Hoboken!: het gloednieuw magazine van district Hoboken

Binnen enkele dagen valt HALLO Hoboken! voor het eerst in uw brievenbus. Dat is het gloednieuwe magazine van het district. Elke drie maanden brengt dit blad een boeiend verhaal uit het district, enkele artikels met achtergrond over activiteiten die plaatsvinden in het district en een uitgebreide kalender.

Hoboken zet in op digitale communicatie en maakt van deze website de digitale toegangspoort van het district. Ook via de Facebook-pagina komt u heel veel te weten over wat er reilt en zeilt in Hoboken. Daarnaast drukte het district tot nu toe veel flyers om promotie te maken voor activiteiten en evenementen. Die werden onder andere geplaatst in folderrekken bij de lokale handelaars. Dat drukwerk wordt nu gebundeld tot één magazine dat driemaandelijks bij elke Hobokenaar in de bus valt. Het district wil zo nog meer inwoners bereiken en hoopt dat u het district en elkaar nog beter leert kennen.

Het magazine biedt informatie over activiteiten en evenementen met telkens een verwijzing naar de website voor meer informatie en de meest recente berichtgeving. Elke editie bevat ook een dossier dat ruimte biedt om dieper in te gaan op een thema. Het district koos bovendien voor een uitgebreide vrijetijdskalender en hoopt daarmee dat het voor Hobokenaren een reflex wordt om in HALLO Hoboken! na te kijken wat er allemaal te beleven valt in Hoboken.

(bericht : Stad Antwerpen - district Hoboken - foto : Pieter De Wilde)