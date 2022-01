Nieuws Hallucinante beelden op tiktok tonen schietpartij

Goedemiddag, welkom. De man die gisteren om het leven kwam bij een schietpartij in Sint-Lenaarts, een deelgemeente van Brecht, is een 21-jarige Nederlander. Hij zat in een jeugdinrichting in Breda en was op zijn werk, buiten de gevangenismuren.