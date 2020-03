Hamburgerketens sluiten restaurants en drive in

Hamburgerketens Quick en Burger King gaan vanaf vandaag volledig dicht. Ook de afhaal via de drive in en de thuisbezorging zetten de ketens tot nader order tijdelijk stop. Dat meldt moederbedrijf Burger Brands. Het gaat om 121 restaurants.

Gaan eten in de hamburgerrestaurants was met de voorgaande maatregelen tegen het nieuwe coronavirus al niet meer mogelijk. Maar afhalen was nog mogelijk, net als de leveringen via diensten als Uber Eats, Deliveroo en Take-away, verduidelijkt een woordvoerder. Die mogelijkheden zet Burger Brands nu dus ook stop. Burger Brands geeft absolute voorrang aan het beschermen van klanten en medewerkers, zo klinkt het in het persbericht. 'Om de verspreiding van het virus te helpen beperken, heeft de directie besloten om alle Quick- en Burger King-restaurants in België en in het Groothertogdom Luxemburg tijdelijk te sluiten en dus alle activiteit te stoppen. Ook afhaal via de drive in en thuisbezorging zullen niet meer mogelijk zijn.'

De sluiting gaat vandaagin en duurt tot nader order. In de huidige omstandigheden en met de social distance die noodzakelijk is, 'kunnen wij dit niet op een voldoende veilige manier voor onze medewerkers en klanten organiseren', voegt CEO Kevin Derycke eraan toe. 'Gezien het wijdverspreide netwerk van Quick- en Burger King-restaurants acht de directie het noodzakelijk om deze verregaande maatregel te nemen.' Burger King telt 34 restaurants in België en 5 in Luxemburg, Quick heeft er 87 in België en 9 in Luxemburg. Ook McDonald's heeft intussen alle 87 Belgische restaurants gesloten.