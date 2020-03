Handbalcompetitie wordt hervormd, dit seizoen alleen stijgers en geen dalers

De Belgische handbalcompetitie staat voor een grondige hervorming. De verschillende federaties beslisten alvast dat er voor dit seizoen alleen kampioenen worden aangeduid en geen dalers. Dat werd vandaag bekendgemaakt.

'De Koninklijke Belgische Handbalbond, de Vlaamse Handbalvereniging en de Ligue Francophone de Handball hebben na onderling overlegd beslist dat er naar volgend seizoen toe in de nationale, regionale en provinciale reeksen enkel stijgers en bijgevolg geen degradanten zullen zijn. De komende weken en maanden wordt werk gemaakt van een grondige competitiehervorming', staat in een persbericht. 'Nadat de drie eerder vernoemde federaties vorige week beslisten met onmiddellijke ingang alle competities op elk niveau stop te zetten, werd er werk gemaakt van de volgende stap: het afronden van de competities', gaat het verder. 'In tijden van crisis gelden uitzonderlijke maatregelen. Dit is wat er werd beslist: er wordt enkel met stijgers gewerkt. Geen enkele ploeg zal degraderen. Het gevolg is dat er naar seizoen 2020-2021 een competitiehervorming uitgewerkt dient te worden. Details worden op 3 april bekendgemaakt.' Woensdag werd ook al beslist vanwege de coronacrisis geen Final Four in de BENE-League te organiseren. Daardoor is Bocholt voor de vierde keer op rij kampioen.