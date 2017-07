Handel in ruwe diamant doet het opnieuw beter

De handel in ruwe diamant doet het opnieuw goed. Maar die in geslepen diamant blijft onder druk staan. Dat blijkt uit de halfjaar-cijfers van de Antwerpse diamantsector.



De voorbije jaren had de handel in diamant het moeilijk. 2014 was nog een recordjaar, maar een jaar later dook de handel de dieperik in. Vorig jaar waren er de eerste tekenen van herstel en die trend lijkt zich dit jaar door te zetten. Zo werden er tien procent meer goederen verhandeld. Maar doordat de handel in geslepen diamant het moeilijk blijft hebben, daalde de waarde van de totaal verhandelde diamant in Antwerpen dit jaar al met 7 procent.