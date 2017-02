Handelaar opgelicht met 'wisseltruc'

Gisteren werd een winkelier in de Kronenburgstraat slachtoffer van de wisseltruc.

Net voor sluitingstijd kwam een koppel een winkel in de Kronenburgstraat binnen. De man van het koppel vertelde dat hij verzamelaar was van geldbiljetten en vroeg of hij verschillende briefjes van €20 kon wisselen. Toen de verkoopster het geld uit de kassa nam, pakte ook de man het pakje geld vast. Op dat moment voerde de man waarschijnlijk een wisseltruc uit met valse biljetten. Daarna vroeg hij hetzelfde voor de briefjes van €50, maar de verkoopster was alert genoeg om hier niet op in te gaan. Nadat de winkelbediende weigerde hen te helpen, vertrok het koppel uit de winkel. Nadien bleek dat de biljetten van 20 gewisseld waren. De daders worden opgespoord aan de hand van camerabeelden.