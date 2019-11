Handelaars A12 smeken om oplossing verkeersproblemen "geef ons noodbruggen"

De handelaars langs de A12 in Wilrijk en Aartselaar pleiten opnieuw voor noodbruggen over de A12. Want de verkeersellende blijft maar duren, zeggen ze.

Zelfs in het weekend staan er files. Het is er ook gevaarlijk, zeggen de handelaars. Ze wijzen op de vele ongevallen die er gebeuren. En ook de lucht- en de levenskwaliteit is er volgens hen allesbehalve op verbeterd. De ondernemers benadrukken nogmaals dat ze financieel veel schade lijden sinds de nieuwe verkeerslichtenregeling in werking is. De nieuwe, bijkomende opstelstroken die binnenkort aangelegd zullen worden, zijn geen oplossing, menen ze. Volgens hen zijn de noodbruggen dat wel. Die zullen zorgen voor een betere verkeersdoorstroming. En terwijl ze er staan, kan er in de toekomst onder de bruggen ook gewerkt worden aan de insleuving van de A12. De handelaars hebben Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters uitgenodigd om naar hun bezorgdheden te komen luisteren.