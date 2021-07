Gemiddeld belanden dagelijks 26 mensen met covid-19 in de ziekenhuizen. Dat is een stijging van 25 procent ten opzichte van vorige week. Het aantal overlijdens blijft wel dalen. De besmettingscijfers gaan, net als de ziekenhuisopnames, nog steeds in stijgende lijn. Dat zien we ook in onze regio. In 17 gemeenten zien we een stijging in het aantal nieuwe, vastgestelde besmettingen in vergelijking met de tabel van gisteren. In 8 gemeenten blijven de cijfers gelijk. In onder meer Kalmthout, Schelle en Hemiksem zien we nog een daling.