Handelaars Nationalestraat teleurgesteld dat straat niet wordt afgesloten

De handelaars van de Nationalestraat zijn boos op de stad omdat die hun straat niet autovrij wil maken voor hun festival Boulevard National.

Hier ziet u beelden van de eerste editie van dat straatfestival in de wijk Sint-Andries vorig jaar. De winkeliers in de modebuurt willen kraampjes op straat zetten en ook een catwalk voor een modeshow. Daarvoor moet de straat dan natuurlijk wel enkele uren autovrij zijn en op die vraag gaat het stadsbestuur niét in. Schepen Koen Kennis sluit het in de toekomst zeker niet uit, maar zegt dat het nu met de werken in de stad echt niet mogelijk is. Tot grote teleurstellign dus van handelaars en bewoners van de Nationalestraat.