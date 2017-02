Handelaars Quartier National werken samen met studenten Thomas More

De vzw Quartier National verenigt handelaars en bedrijven van Nationalestraat, Kammenstraat, Kleine Markt en zijstraten. Vanaf deze week beschikt de vereniging over een kantoorruimte in de Thomas More-hogeschool, Campus National. Het wordt de uitvalsbasis voor projecten in en voor de buurt waarbij handelaars en studenten intens samenwerken.

Nico Volckeryck, voorzitter van Quartier National en UNIZO Antwerpen Stad: “Het is meer dan enkel het ter beschikking van een kantoorruimte. De samenwerking heeft twee duidelijke doelstellingen, die we met diverse projecten samen gaan realiseren. Wij willen de studenten van de Thomas More-hogeschool actief laten kennismaken met de wijk en zijn retail. Tegelijkertijd kunnen ondernemers van de modewijk zich laten inspireren door de studenten.”

Zo start op donderdag 23 februari een project waarbij twee ervaren retailers een groep van 25 studenten Marketing rondleiden in de modewijk. Zij informeren de studenten over het retaillandschap in de wijk en over het belang van winkelverenigingen en een gezamenlijk marketingplan voor een winkelbuurt. De studenten gaan op zoek naar argumenten om handelaars en bedrijven te overtuigen om lokaal samen te werken en een gezamenlijk communicatieplan op te stellen.

“Campus National is het eerste Learning Park, een plek om te leren en om te werken in de Provincie Antwerpen. Met deze A-typische campus van Thomas More willen we student, buurt en bedrijfsleven de kans geven elkaar te ontmoeten en te inspireren. Met de winkelvereniging ‘Quartier National’ als ‘kangoeroewerker’ in onze campus creëren we opnieuw een dynamiek tussen student en het werkveld”, aldus Ann Van de Peer van Thomas More.

“Met dit initiatief kunnen studenten ondernemingszin en praktische bedrijfservaring tanken en kunnen onze Antwerpse handelaars frisse ideeën opdoen in samenwerking met gedreven studenten”, aldus Schepen Koen Kennis. “Deze interdisciplinaire samenwerking zal ongetwijfeld boeiende en innovatieve marketing- en communicatieprojecten opleveren.

(foto : Frederick Hamelynck)