Verre reizen zitten er voor de meeste mensen deze zomer niet in. Maar voor Antwerpenaars is dat eigenlijk ook niet echt nodig, want in onze stad zelf vind je meer dan genoeg historische stukjes buitenland. Pastoor Rudi Mannaerts leidt ons deze zomer elke zaterdag door de stad om ons warm te maken voor de stadswandelingen die hij rond dit thema uitwerkte. Vandaag trekken we naar Italië.