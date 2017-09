De medewerkers van Kringloopwinkel Opnieuw & Co in Mortsel werden deze namiddag opgeschrikt door een handgranaat. Die werd gevonden tussen de binnengebrachte goederen. De productiehal werd ontruimd in afwachting van de politie. Die nam de handgranaat mee voor verder onderzoek. Toen het projectiel weg was, kon het werk gewoon hervat worden bij de afdeling productie.