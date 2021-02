H&M sluit twee winkels op de Meir in Antwerpen

Het zijn moeilijke tijden voor heel wat winkels. U heeft het misschien ook al opgemerkt. Gesloten deuren en lege virtines in shoppingstraten en -centra. De Promenade in Kapellen lijdt er ook onder. Een tiental winkels in het shoppingcentrum staan leeg. En ook de laatste schoenwinkel van Vollebergh staat er op sluiten. Het is het gevolg van een retailsector die eigenlijk al voor corona in crisis was en nu de genadeslag krijgt.