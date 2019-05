Handschoenwinkel Boon beschermd als monument

Handschoenwinkel Boon op Lombardenvest is nu voorlopig een beschermd monument.Begin deze maand zag u al in ons nieuws dat juweliershuis Ruys beschermd wordt. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, heeft nu ook beslist de handschoenwinkel in art decostijl in zijn oorspronkelijke staat te behouden. De winkel opende voor het eerst de deuren in 1929. Arthur Boon, de oom van de huidige eigenares, had de winkel met lederwaren en handschoenen overgenomen van twee Italiaanse broers.