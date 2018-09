De vertellingen zitten erop en afsluiten deden we met één van de grootste, zo niet dé grootste komiek van Vlaanderen, Alex Agnew. In het Steytelinck-park in Wilrijk trakteerde hij zo'n 2.500 mensen op nieuw materiaal van zijn nieuwe show 'Be Careful What You Wish For'. Voor die show in 2019 heeft Agnew nu al twee Sportpaleizen uitverkocht.