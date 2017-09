Hangars Scheldekaaien op 'Nieuw-Zuid' worden vandaag verwijderd

De hangars op de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw-Zuid worden vandaag verwijderd.

De afbraak van de hangars gebeurt met het oog op de heraanleg van de Scheldekaaien die vorige week van start ging. Er komt een parkzone en een verhoogde wandeldijk. Een deel van de historische hangars zal worden gerecupereerd en heropgebouwd in Park spoor Oost maar het gedeelte dat vandaag is aangepakt wordt gewoon afgebroken. De heraanleg van het Zuidelijke gedeelte van de Scheldekaaien moet afgerond zijn in de lente van 2019.