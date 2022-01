Het wijkteam van de Luchtbal hield dit weekend anoniem toezicht aan de parking van Decathlon op de Noorderlaan. Daar is het aantal klachten over gevaarlijk rijgedrag en lawaaioverlast recent opnieuw toegenomen. Toen de inspecteurs een auto controleerden die aan hoge snelheid over de parking raasde en rakelings langs enkele toeschouwers scheurde, bleek de bestuurder slechts 18 jaar. Hij en zijn passagier waren niet gediend met de tussenkomst van de politie. Ze konden echter niet voorkomen dat de wagen in beslag werd genomen, samen met het rijbewijs van de bestuurder. De bestuurder zal zich moeten verantwoorden bij de politierechter. Er werd ook een pv opgemaakt voor weerspannigheid.